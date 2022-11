Mbappè | Kane | Neymar e gli altri | i top attaccanti al FantaMondiale

(Di sabato 19 novembre 2022) Sono aperte le iscrizioni al Fantacampionato Mondiale Gazzetta! In palio auto, scooter e tantipremi! Gioca a solo 9,99

Giocatori da bonus per eccellenza, le punte: andiamo ad analizzare i profili 'top' per l'attacco delle vostre squadre, spulciando il listone del Fantacampionato Mondiale. Sono aperte le iscrizioni al ...Per gli uomini di Gareth Southgate un debutto alquanto morbido con l'Iran: Harry, cannoniere degli ultimi Mondiali, già affila gli artigli, un suo gol è altamente probabile. Bisognerà invece ...