I partiti | i profughi e la lezione storica di Mattei

(Di sabato 19 novembre 2022) Le polemiche di questi giorni provocate dall’arrivo in Italia die comunque di persone attratte dal benessere europeo provenienti prevalentemente dall’Africa, hanno di nuovo diviso ipolitici. Da una parte quelle contrarie alle immigrazioni che denunciano i temi della insicurezza e disordine che si genererebbero in assenza di un qualcosa di energico che li fermi, dall’altra quelle favorevoli senza se e senza ma, che però non muovono un dito a che la si possa governare nella sicurezza e nell’interesse e dignità degli accolti. L’unico aspetto che li unisce è ottenere la disponibilità degli europei a che giustamente si facciano anch’essi carico delle accoglienze e degli oneri conseguenti. Ovviamente, al netto delle bandierine di parte, ci sono preoccupazioni fondate in tutte e due le posizioni, ma è imbarazzante che a nessuno venga in ...

la Repubblica

Porti chiusi, non sbarca più nessuno, se non sonoda una guerra, minori o donne incinte. Se no, continuino ad annegre. Rispetteremo le leggi ...dovrebbe dividere nuovamente dagli altri...Il 2022 sarà ricordato come un anno storico per il movimento diin Europa . A partire dal 24 febbraio, data che dà il via all invasione russa dell Ucraina ,...anni larghe preferenze a... Migranti: diecimila da spostare, 117 già partiti. La fragile intesa affossata dalla Francia Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...I manifestanti: "Chi arriva in città vuole passare il confine, senza aiuti finisce preda dei passeur". "Senza il centro migranti intere ...