Highlights e gol Vicenza-Triestina 4-0 | girone A Serie C 2022 2023 VIDEO

Il video con glidi Lecco - Piacenza 3 - 1 , sfida valevole per la quattordicesima giornata del Girone A del campionato di Serie C 2022/2023 . I padroni di casa vanno sotto dopo sette minuti con la bella ...Il video con glie idi Italia - Germania 2 - 4 , amichevole Under 21 2022. La compagine teutonica cala il tris grazie alle reti di Huseinbasic, Samardzic e Schade. Sconfitti gli Azzurrini, che nel ...Gli highlights di Lecco-Piacenza 3-1, sfida valevole per la quattordicesima giornata del Girone A del campionato di Serie C 2022/2023.VIDEO - Gli highlights e i gol di Pordenone-Novara, match valevole per la quattordicesima giornata del girone A Serie C 2022/2023 ...