GP Yas Marina | prove libere 3 | è duello tra Red Bull e Mercedes | Ferrari in difficoltà

La terza sessione di prove libere è sempre un interessante banco prova per quel che si vedrà in qualifica. Red Bull e Mercedes hanno dominato il turno occupando le prime quattro posizioni con Sergio ...La Formula 1 torna sul circuito diper il GP di Abu Dhabi, per l'ultimo weekend del Mondiale 2022, e soprattutto di Vettel in ...GP Abu Dhabi, segui la cronaca testuale per la lotta alla pole La Formula 1 torna sul circuito di Yas Marina per il GP di Abu Dhabi, per l’ultimo weekend del Mondiale 2022, e soprattutto di Vettel in ...Investigazione per Lewis Hamilton al termine della terza sessione di libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, appuntamento conclusivo del mondiale 2022 di Formula 1. L’inglese della Mercedes, ...