Giuseppe Bruscolotti | ex Capitano Azzurro | Arriveranno gli attacchi | anche arbitrali | soprattutto questo

(Di sabato 19 novembre 2022) A 1 Football Club,, ex Campione d'Italia e: "Napoli?gli. Poi c'è Sacchi che dichiara che la squadra non è abituata a vincere, ma sonoi quali lasciano il tempo che trovano. Insigne? Non credo possa essere un fattore positivo. Si tratta, inoltre, solo di voci di mercato. La rosa è già consolidata ed ha il suo equilibrio. Un'eventuale rientro potrebbe destabilizzare ciò che è stato costruito sino amomento. Non ci credo a queste situazioni. Allegri? Il riconoscimento dipende dai risultati ottenuti dalle squadre. Per l'andamento del campionato, tuttavia, dovrebbe essere ...

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, ex capitano del Napoli. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieA "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, ex capitano del ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli.A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli. Di seguito, un ...