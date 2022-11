Elon Musk sta ripristinando alcuni account di Twitter che erano stati sospesi

Il proprietario della piattaforma Twitter,, ha sottoposto il ripristino del profilo del social network dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump a un sondaggio pubblico e ha dichiarato che il risultato determinerà la ...Non si è fatta attendere la replica dia Matteo Salvini . Lo scambio di parole tra il fondatore di Tesla e SpaceX e neo proprietario di Twitter e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è intercorso in queste ultime ore, ...Dal primo burrascoso mese con Elon Musk alla guida è già possibile trarre alcune lezioni su come distruggere un’azienda ...Il titolare delle Infrastrutture: "Vieni a lavorare in Italia e per l'Italia". Lui risponde via Twitter: "Non vedo l'ora di incontrarti" ...