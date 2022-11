Chris Hemsworth è predisposto geneticamente all' Alzheimer | Mi prenderò una pausa

(Di sabato 19 novembre 2022)ha rivelato di essersi preso unadalla recitazione dopo aver scoperto di essereall'si è aperto a proposito della scoperta di avere una probabilità superiore alla media di sviluppare il morbo di, un tipo di demenza che causa progressivamente la perdita di memoria. L'attore ha rivelato di aver deciso di prendersi una, dopo aver scoperto questa devastante predisposizione durante le riprese di Limitless, il reality di Disney+ diretto da Darren Aronofsky. "L'idea era di dirmi davanti alla telecamera tutti i risultati e poi parlare di come migliorare vari aspetti", ha dettoa Vanity Fair. "Peter Attia, il ...

