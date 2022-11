Calciomercato Juventus | ceduto per la lista Uefa | affare tre per due

Sky Sport

Commenta per primo Dagli staff medici della Nazionale e dellanon filtra preoccupazione per l'infortunio al piede occorso a Nicolò Fagioli. Per il centrocampista bianconero, dopo l'infortunio in Nazionale contro l'Albania, niente convocazione per l'...La Juve è pronta a muoversi suldi gennaio per proseguire nella rimonta in Serie A. Cessione per la lista UefaCi sono talenti che non ti aspetti e che, invece, in poco tempo spiccano il volo. Altri che, per guai fisici ... Calciomercato Juve, cosa cambierà a gennaio Ma l'obbligo di riscatto - così come riportato da calciomercato.com - non blinderà Moise Kean alla Juventus. La dirigenza lavorerà per una eventuale cessione, sempre che il giocatore non confermi la ...Dagli staff medici della Nazionale e della Juventus non filtra preoccupazione per l'infortunio al piede occorso a Nicolò Fagioli. Per il centrocampista bianconero, dopo l'infortunio in Nazionale ...