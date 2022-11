Bomba carta esplode in un fusto di cemento per raccolta rifiuti

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPollena Trocchia – Unaè esplosa intorno alla mezzanotte in via Giacomo Leopardi, 3 a Pollena Trocchia. I Carabinieri della tenenza di Cercola, intervenuti sul posto, hanno constatato che poco prima sconosciuti avevano gettato un ordigno in undiper ladei. Nell’esplosione alcuni frammenti sono finiti a trenta metri di distanza, senza provocare feriti. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della tenenza di Cercola e di quelli della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

