Ascolti ieri sera | Tale e Quale Show-Il Torneo contro Zalone | i risultati

(Di sabato 19 novembre 2022) Vola-Il: Carlo Conti batte Cado dalle nubi di, andato in onda su Canale Cinque. GlidiGlitv premiano ancora una volta Rai1 e nello specifico Carlo Conti.il conduttore toscano ha guidato lata dedicata aldi, dove i principali sei concorrenti di questa edizione hanno sfidato le forze della passata edizione, in una gara decisamente divertente e ricca di emozioni. E i telespettatori hanno risposto presenti, visto che sono stati ben 4.780.000 quelli collegati con il primo canale e hanno fatto segnare il 28.7% di share: un grande successo. Canale ...

Tutti glitv di18 novembre 2022 , a partire dalla prima serata e non solo. C'è stata la chiusura di Tale e Quale Show con Il Torneo, vinto da Antonino, mentre Canale 5 ha schierato ancora una ...tv,sera: Tale e Quale Show - Il torneo vs Cado dalle nubi. Auditelsera, 18 novembre 2022 Sfida Rai1 e Canale 5: "Tale e Quale Show - Il torneo" contro "Cado dalle nubi". Chi ha ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Ascolti tv 18 novembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...