Tozzi | «Volevo fare il calciatore Papà mi proibì di andare a Coverciano per una brutta pagella»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il Corriere della Sera intervista Umberto, 70 anni e oltre 80 milioni di dischi venduti. Tra i suoi più grandi successi c’è “Ti amo“, con cui nel 1977 vinse il Festivalbar. Nel 1987, in trio con Gianni Morandi e Enrico Ruggeri, arrivò primo a Sanremo con “Si può dare di più”. Racconta di essere guarito da un tumore alla vescica. «Ad aprile il mio cardiologo mi ha prescritto un’ecografia addominale. Doveva essere routine. Invece mi hanno trovato il male. È stato un periodo davvero difficile, adesso per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito e incrociamo le dita». Un’esperienza che, però, gli ha ovviamente cambiato la vita. «Queste cose qui ti cambiano la vita. La tua e di chi ti sta accanto. Mi sentivo perso, avevo paura di non poter mai più salire su un palco. Mia moglie Monica è stata fondamentale. Non mi sono mai arreso. Prima ...