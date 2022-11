Sport in tv oggi venerdì 18 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 18 novembre 2022)18ci aspetta una giornata ricca di. Inizia il weekend riservato al GP di Abu Dhabi per la F1, si incomincia con le prove libere sul circuito di Yas Marina. Da non perdere gli ultimi incontri della fase a gironi per le ATP Finals di tennis a Torino, mentre Milano è attesa dallo Zalgiris Kaunas nell’Eurolega di basket. Si scaldano i motori per gliinvernali con il pattinaggio artistico e lo speed skating. Spazio alle semifinali degli Europei di pallamano femminile, ai Mondiali di taekwondo e trampolino elastico, ai secondi giri dei tornei di golf della settimana. Signani affronterà Prestot per il titolo europeo dei pesi medi e inizieranno gli Europei di curling femminile con Italia-Germania. Di seguito il calendario, il ...

20.00 Italia vs Germania ITALIA - GERMANIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING Non è prevista la diretta tv e/o streaming.La W13 è cresciuta in maniera esponenziale nelle ultime uscite e non è un caso che in Brasile vi sia stata una doppietta. In quest'ottica Lewis Hamilton andrà a caccia del successo di tappa, per dar ...