Roma | bomba d’acqua sulla Capitale | traffico nel caos | le zone più colpite dal maltempo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 novembre 2022)e risveglio bagnato per tutti coloro che hanno dovuto imbracciare i loro arnesi e dirigersi verso il lavoro questa mattina, venerdì 18 novembre 2022. A, oggi, è tornata la pioggia, e in grande stile, potremmo dire. A partire dalle prime ore del mattino, infatti si sono registrate piogge quasi ovunque sul territorio capitolino, in quasi tutti i quartieri, in particolar modo al cento e nel quadrante est. Per il momento, per fortuna, non si segnalano allagamenti, problemi di viabilità o disagi specifici. Il, però, è andato momentaneamente in tilt su GRA e Tangenziale.su: strade allagate,e trasporto ...