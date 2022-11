Pirelli Scorpion All Terrain Plus per Porsche 911 Dakar

All Terrain Plus per Porsche 911 Dakar la reinterpretazione della supersportiva in chiave all terrain. Per la prima volta, una noveundici monta in primo equipaggiamento un pneumatico ...... Ducati, Monster Energy, HJC, Bell, AGV,Helmet, Castelli Cycling, Dainese. Ha disegnato ...New Zealand (vincitori della Coppa America 2018 e 2021) e per il Team Luna Rossa Prada, ...P Zero estivo, per un uso esclusivo su asfalto. P Zero Winter per avere aderenza anche nella stagione fredda. Pirelli Scorpion All Terrain Plus è il pneumatico della gamma Scorpion specifico per ...Le ruote a raggi adatte a gomme tubeless sono da 19 e 17 pollici, ed equipaggiate di pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR nelle canoniche misure 120/70 e 170/60. La sella è a 820 mm da terra e il ...