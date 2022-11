Piazza Affari risale | il price cap europeo è un vantaggio a metà

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana positiva per le Borse europee e per. Anche Wall Street si riprende in parte dopo il ribasso di ieri, viste le dichiarazioni di alcuni esponenti della Fed sul possibile rialzo del tassi di interesse oltre al risultato delle elezioni di midterm, che producono un Congresso spaccato in due. Arriva poi la prima bozza delcapsul gas, che accoglie solo in parte le richieste dell’Italia. Scende il prezzo del petrolio, viste le preoccupazioni su un possibile rallentamento della domanda per la frenata della crescita economica mondiale. Vira invece leggermente al rialzo il valore del metano al Ttf di Amsterdam, viaggiando attorno ai 110 euro al megawattora. A Milano, in una giornata di scadenze tecniche, in cui arrivano a termine i contratti di opzione sulle ...