Perché ci sono lapidi di donne con ricette e Rosie Grant le sta provando

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nella sua cucina di Takoma Park, USA,è solita mettere in pratica leche trova scritte sulledi alcune, sparse nei cimiteri dell’intero Paese. Questo è diventato un vero e proprio hobby per, certamente insolito ma per lei molto appagante. Una delle su primissime? Prelibati biscotti a base di burro, zucchero, uova e farina. “Cucinare questemi ha mostrato un lato alternativo della morte“, ha detto la trentatreenne. “È un modo per commemorare qualcuno e celebrare la sua vita”. Prima di imbattersi nella sua prima ricetta, non aveva mai sentito parlare diapposte sulledei defunti. Una volta che ha scoperto la prima si è detta: di ...