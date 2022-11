Noemi Bocchi | l’incubo in cui viveva prima di Francesco Totti | “Mani al collo e minacce”

(Di venerdì 18 novembre 2022) In attesa delle ultime udienze sull’affaire trae Ilary Blasi, la lente di ingrandimento si posa anche su. Della nuova compagna del numero dieci si è detto sempre poco in termini di vita privata, in quanto i media l’hanno etichettata solo come “l’amante di”. Eppure, anche la donna si trova nel bel mezzo dei processi legati al divorzio con Mauro Caucci. Una storia altrettanto intensa in quanto ci sarebbero casi di maltrattamenti e abbandono.: il processo con l’ex marito Il Corriere della Sera ha fatto sapere che anchestarebbe affrontando le rogne legali del divorzio. Il matrimonio tra lei e Mauro Caucci, uomo facoltoso, team manager di una società di calcio, nonché membro di una famiglia benestante ...

Beatrice Valli sfoggia il pancione e conferma la gravidanza "SIAMO AMICHETTI" Luca Argentero e Cristina Marino al settimo mese GLOBE SOCCER AWARDS 2022 Francesco Totti con, mano nella mano a Dubai GUARDA GLI SCATTI Calendario Pirelli 2023: da Ashley Graham a Bella Hadid, che muse! DALLA HADID ALLA GRAHAM Calendario Pirelli 2023, guarda tutte le foto di ...Di seguito una delle foto pubblicata in un post Instagram dalla coppia: Totti esul red carpet insieme Passaggio anche a Francesco Totti eche in queste ore si sono mostrati ...Elisa D’Ospina è incinta, Valerio Scanu si sposa, Michelle Hunziker è tornata con Tomaso Trussardi, Wanda Nara si è separata ma è volata alle Maldive con Mauro Icardi e Francesco Totti compare mano ...Francesco Totti è pronto a volare in Qatar per il Mondiale. Dopo l'apparizione al fianco dell'ormai inseparabile Noemi Bocchi a Dubai per la premiazione dei Globe Soccer Awards 2022, adesso per il ...