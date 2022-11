Market della droga 6 persone nella rete della Polizia

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 18 novembre 2022) La Squadra Mobile di Taranto ha eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto, nei confronti di 6(tre in carcere e tre agli arresti domiciliari) presunte responsabili, a vario titolo e ruoli, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish. Risultano indagate altre due– di cui una donna – per gli stessi reati.Le indaginiSquadra Mobile, sotto il coordinamentoProcuraRepubblica di Taranto, hanno preso avvio nel luglio del 2021 a seguito del fermo di indiziato di delitto a carico di un destinatariomisura in carcere, un 38enne tarantino individuato quale figura determinante che concorreva ...