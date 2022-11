I dipendenti di Twitter che hanno rifiutato l' ultimatum di Elon Musk contano i secondi prima del licenziamento

(Di venerdì 18 novembre 2022) Matt Miller, un dipendente di, ha condiviso online un video che mostra i suoi colleghi che insieme a luil'di(lavorare di più o dimettersi) fare il conto alla rovescia deiche li separano dalprevisto per giovedì sera (fuso orario della costa orientale).ha detto al personale questa settimana che avrebbero dovuto impegnarsi in modo "estremamente duro" o dimettersi entro le 17.00 di giovedì. Meno della metà dei restanti 4.000dell'azienda ha accettato l'offerta di rimanere. "Mancano 30- 35", dice il dipendente nel video, pubblicato giovedì poco dopo le 17.00. Poi mostra ...

... Musk è finito ancora una volta al centro dell'attenzione, sbloccando diversi account in un momento in cui il mondo tech è tenuto col fiato sospeso dalle dimissioni di massa dei. ...In poche ore oltre 100in quattro continenti hanno annunciato pubblicamente sudi voler lasciare. 'Potrei essere eccezionale, ma dannazione, non sono hardcore', ha twittato Andrea ...(Adnkronos) - "Dieci... nove...". Un countdown verso il licenziamento da Twitter. Matt Miller ha lavorato per quasi 10 anni nel social, ora di proprietà di Elon Musk ...Twitter chiude davvero Al momento è solo una ipotesi dopo un esodo di massa dei dipendenti che si sono licenziati dopo aver respinto l'ultimatum di Elon Musk di ...