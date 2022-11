Gf Vip 7 | Luciano Punzo da censura con un gieffino

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 18 novembre 2022)appare scatenato nella casa del Grande Fratello Vip tra un massaggio e frasi hot ad unsi è scatenato nella casa del Grande Fratello Vip 7. Se all’inizio è apparso silenzioso e timido davanti alle telecamere, adesso non si tiene più. Tra lui e Alberto De Pisis è nata una bella amicizia e i due passano parecchio tempo insieme. Ieri notte in giardinoha iniziato a togliere la cravatta al compagno d’avventura che stava parlando con Oriana Marzoli, canticchiando You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker. Leggi anche–> Amici22, primo bacio tra Piccolo G e Federica: “Sento di essermi innamorato” Alberto è andato in camera e il coinquilino l’ha seguito. Qui è scattata la richiesta di De Pisis di un massaggio esi è ...