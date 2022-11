Dipartimento Calcio Femminile | insediamento del Consiglio

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il nuovodeldella Lega Nazionale Dilettanti è stato insediato, oggi a Roma, alla presenza del Presidente Giancarlo Abete, del Segretario Generale Massimo Ciaccolini e del Segretario delPatrizia Cottini. Il Presidente Abete nell’augurare buon lavoro ai sei Consiglieri: Erika Maran, Elena Tagliabue, Gianni Fruzzetti, Fabio Lommi, Giada Di Camillo e Roberta Anania, ha contestualmente indicato come Coordinatrice del, il Presidente del Vicenza, Erika Maran. Presenti ai lavori anche i componenti della Commissione per lo Sviluppo delcostituita da: Giuseppe Ruzza (Presidente CR Veneto), Simone Alberici (Presidente CR Emilia ...

Lega Nazionale Dilettanti

Grande appassionato di, era uno degli uomini di fiducia di Lino Spagnoli, che gli aveva ... professore deldi ingegneria civile e ambientale della Università di Perugia e quattro ...... Alimentari e Ambientali dell'Università Cattolica e Edoardo Puglisi deldi Scienze e ...Dilettanti - L'incredibile rigore nel finale di Alsenese - Brescello: l'arbitro fischia la ... (Aggiornamento) Under 20 femminile: il 23 novembre il raduno area Centro si svolgerà sui campi della SS Romulea Le critiche per le violazioni dei diritti umani in Qatar non hanno dissuaso l'élite politica e imprenditoriale svizzera dal fare affari con l'emirato.(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Il Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti (Lnd) ha rinnovato le cariche del suo consiglio. Confermati otto dei nove consiglieri uscenti, con una ...