CorrSport – Napoli | Spalletti ha messo Samardzic nel mirino

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 18 novembre 2022) Lucianoincanta da Lazar, centrocampista di 20 anni dell’Udinese, che ha segnato anche durante-Udinese. Un gol davvero bellissimo quello diche ha fatto tremare le gambe agli azzurri ed a tutto lo stadio Diego Armando Maradona. Il centrocampista è un ottimo prospetto per il futuro, ma diventa molto interessante anche per il presente. Non è un caso che a fine partitane abbia esaltato le doti: “Lui è uno Zielinski” ha detto l’allenatore del. Un attestato di stima per, visto che Zielinski a livello di tecnica non ha nulla di invidiare a nessuno e se trova la continuità giusta può diventare uno dei top in assoluto. Calciomercatopiace a ...