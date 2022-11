Bufera di neve su cima Marmolada | termometro scende a - 11

(Di venerdì 18 novembre 2022) Un colpo di vero inverno oggi sulla, con unadie vento che si è abbattuta in mattinata sulladel massiccio, a oltre 3.300 metri di quota. Le web cam posizionate a Punta ...

Agenzia ANSA

Un colpo di vero inverno oggi sulla Marmolada, con una bufera di neve e vento che si è abbattuta in mattinata sulla cima del massiccio, a oltre 3.300 metri di quota. Le web cam posizionate a Punta Penia hanno documentato il passaggio della perturbazione. Un breve video ripreso dalla webcam di marmoladameteo.it nella mattinata di oggi, 18 novembre 2022. Arriva l'inverno, il vento spazzola la polvere di neve oltre quota 3.300 metri, a Marmolada.