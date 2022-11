Arezzo | giovane calciatore di 16 anni muore per un malore | inutili i soccorsi

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ad, un 16enne è morto in ospedale, dopo essere stato ricoverato d'urgenza per unmentre stava giocando a calcio. Il ragazzo si stava allenando sul campo di Laterina quando avrebbe avuto ...

All'ospedale diperò il 16enne è morto per il rapido peggioramento delle sue condizioni ... Quando viene a mancare un figlio, un ragazzo così, uno sportivo appassionato, si rimane davvero ...Ilcalciatore aveva regolare certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica . All'ospedale diil 16enne è morto per il rapido peggioramento delle sue condizioni cliniche. ...Un ragazzo di 16 anni è morto in ospedale a Arezzo dopo esser stato ricoverato d’urgenza per un malore accusato sul campo da calcio di Laterina mentre faceva un allenamento giovedì sera. Il giovane ...Il giovane abitava a Levanella di Montevarchi (Arezzo) ma giocava per l'Arno Laterina, a una quindicina di chilometri da casa. "Siamo vicini ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla ...