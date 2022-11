Antonino Spinalbese | un piccione gli fa i bisogni addosso VIDEO

Sotto accusa non solo il rapporto con, ma anche l'amicizia con Antonella Fiordelisi. ' Se lei c'aveva tre follower col cavolo che era amica tua! A me non mi freghi e mai mi ...La venezuelana, esplosiva e frizzante, ha messo gli occhi su alcuni uomini della casa per poi scegliere, con il quale ha trascorso una notte bollente come testimonia un video che ...È un pomeriggio molto tranquillo nella Casa di #GFVIP e Antonino si confida con la sua compagna Sarah. “La conosco solo da dieci giorni” dice Antonino riflettendo sulla frequentazione con Oriana e ...Su Twitter si è immediatamente diffuso il video di quanto fatto dal vippone che è cascato nella stessa ‘trappola’ di Oriana Marzioli che, qualche settimana fa, parlava con Antonino Spinalbese e ...