Telescopio Webb vede due galassie all' alba del cosmo ' Osservazioni rivoluzionarie' - Magazine

Sono tra le primissime dell'universo primordiale e si tratta di scoperta sensazionale. Santini (ricercatrice Inaf): 'Si è aperto un nuovo capitolo ...Pubblicate le immagini di due galassie nate a soli 400 milioni di anni dal Big Bang Pochi giorni dopo l'inizio ufficiale delle operazioni scientifiche, ilspaziale Jamesdella NASA ha ...Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...MeteoWeb Appena pochi giorni dall’inizio delle operazioni scientifiche, il James Webb Space Telescope (JWST) è stato in grado di rivelare la luce proveniente da due galassie tra le primissime dell’uni ...