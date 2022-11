Smart #1 | al via con quattro versioni per una personalità ancora più tecnologica | esclusiva e high performance

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo la sua anteprima mondiale, la#1 è finalmente pronta al suo debutto sul mercato. Progettata come la perfetta alleata per la mobilità di tutti i giorni e pronta a rispondere alle diverse esigenze dei suoi clienti,#1 si integra perfettamente in qualsiasi habitat, che si tratti di una metropoli dinamica come Roma o Milano, di un viaggio in autostrada o di un piacevole fine settimana fuori città. Pioniere della mobilità BEV già da 15 anni, primo marchio a convertirsi all''electric only' dal 2019,aggiunge al suo distintivo know-how nella mobilità elettrica il design premium avanguardista di Mercedes-Benz, combinato all'eccellenza ingegneristica della piattaforma SEA di Geely, per offrire un'esperienza di mobilità di nuova generazione. La gamma#1: dinamica e versatile come i suoi fan Oltre ...

