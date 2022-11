Sci alpino | risultati gare Fis in America | Mattia Casse vince una discesa | Bosca sul podio in gara-2

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) Giornata piuttosto intensa sulle nevi di Copper Mountain, negli Stati Uniti. In programma, infatti, duedimaschile, valide per il circuito FIS, funzionali agli atleti per arrivare pronti alla stagione di Coppa del Mondo di sci, soprattutto pensando agli impegni nella tappa di Lake Louise (Canada). Ebbene, in-1, è stato l’azzurroa imporsi con il crono di 1:29.49 a precedere lo sloveno Miha Hrobat di 0.38 e l’austriaco Daniel Hemetsberger di 0.58. Bene, complessivamente, la squadra tricolore per i piazzamenti nella top-10: Guglielmoha terminato in quarta posizione 0.73, Christof Innerhofer quinto a 0.91, Florian Schieder ottavo a 1.18 e Nicolò Molteni decimo a 1.35. Per quanto riguarda gli altri piazzamenti dei nostri ...