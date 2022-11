Roma | 7 arresti nell’inchiesta sulla droga dello stupro | c’è anche il nipote dell’ex presidente Leone

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sette persone sono state arrestate ieri anella maxi-inchiesta della Polaria di Fiumicino sul traffico di Ghb, la cosiddetta. Come riporta questa mattina la Repubblica, tra gli arrestati c’èGiovanni Mariadella Repubblica Giovanni. Il 38enne, che vive a Londra, è figlio dell’attrice Claudia Rivelli, che lo scorso luglio ha patteggiato una condanna a un anno e cinque mesi proprio per il traffico di Ghb. Secondo gli inquirenti,avrebbe agito insieme alla madre in un traffico internazionale di flaconi di. Insieme al 38enne, sono altri otto i nuovi indagati ...

