Pd | primarie vs costituente | prosegue lavoro su tempi Congresso**

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma, 17 nov (Adnkronos) - A un passo dal traguardo, il Pd rischia di inciampare. Alla vigilia della Assemblea nazionale di sabato prossimo, chiamata a dare il via all'iter congressuale, l'intesa raggiunta con la mediazione di Enrico Letta per accelerare isembra indebolirsi. Mentre il dibattito nel partito, di colpo, si riaccendeva. Qualche nuvola nel cielo dem si è addensata già dal mattino, quando il Nazareno è dovuto intervenire per chiarire: "Dimissioni Letta? La notizia è del tutto infondata". Il riferimento è a quelle indiscrezioni di stampa che dipingevano un segretario talmente esausto dalle mediazioni e dalle varie richieste in campo sulla data del Congresso da aver pensato di gettare la spugna. Non è così, almeno non per quel che riguarda l'impegno di Letta, come chiarisce il Nazareno: "In queste ore il segretario è completamente assorbito dall'impegno ...