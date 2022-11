Lazio | l’ex Onazi ricorda | ’26 maggio e gol contro il Napoli due momenti indimenticabili’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 17 novembre 2022) 2022-11-17 19:08:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Eddyintervistato daStyle Channel.centrocampista biancoceleste è intervenuto oggi ai microfoni dei media ufficiali del club per ripercorrere qualche aneddoto e raccontare i suoi suoi ricordi dell’esperienza con l’aquila sul petto:INDIMENTICABILI – “Non posso dimenticare il 262013, un trionfo importante per noi e per i tifosi. Appena dopo la finale dovevo raggiungere la mia Nazionale, per questo motivo fui costretto ad uscire da una porta secondaria del ristorante dove stavamo festeggiando. I sostenitori mi scrivono sempre di quella sfida e del golilal San Paolo. Sonoindimenticabili nel mio cuore. ...