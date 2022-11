La farsa dei grandi eventi in Egitto e in Qatar

(Di giovedì 17 novembre 2022) In queste settimane in Medio Oriente si svolgono duedi rilevanza internazionale: la Cop27 e i mondiali in calcio. Entrambi sono una dimostrazione della vittoria degli interessi economici sui diritti umani. Leggi

Eco Internazionale

Mentre a Sharm el Sheikh sfilano i leader mondiali sotto lo sguardo compiaciuto del presidente Abdel Fattah al Sisi, che sperava di nascondere le violazionidiritti umani di cui si macchia il suo ...Gf Vip, Edoardo Tavassi è fidanzato, nuovaIl 38enne romano attira molte simpatie da partetelespettatori che già nel corso della sua avventura all'IsolaFamosi, si era fatto conoscere ... Migranti, tra sbarchi selettivi e carichi residuali. La “farsa” dei porti chiusi In queste settimane in Medio Oriente si svolgono due eventi di rilevanza internazionale: la Cop27 e i mondiali in calcio. Entrambi sono una dimostrazione della vittoria degli interessi economici sui d ...Secondo quanto ha rivelato da Casa Pipol, l'ex naufrago, Edoardo Tavassi, tra gli attuali vipponi del Gf Vip sarebbe fidanzato da tempo: il personaggio sfortunato e autoironico in amore che intrepreta ...