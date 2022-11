(Di giovedì 17 novembre 2022) FIRENZE - Dopo Sandro Tonali, che ha lasciato il ritiro in via precauzionale dopo il duro colpo al capo subito durante l'amichevole vinta in Albania, l'di Roberto Mancini rischia di perdere un ...

FIRENZE - Dopo Sandro Tonali, che ha lasciato il ritiro in via precauzionale dopo il duro colpo al capo subito durante l'amichevole vinta in Albania, l'di Roberto Mancini rischia di perdere un altro pezzo in vista del secondo test contro l'Austria (domenica 20 ... Italia, si ferma anche Mazzocchi: ko in allenamento L'esterno della Salernitana costretto a uscire anzitempo dal campo per un infortunio: si attendono gli accertamenti. Intanto Tonali ha già lasciato il ritiro azzurro e salterà il test con l'Austria ...Un nuovo infortunio costringe Roberto Mancini a nuove valutazioni. Il calciatore ha concluso l'allenamento prima del tempo ...