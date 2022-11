Il Guardian | «Il calcio uccide la gente | il divertimento non riscatta il costo morale del Mondiale»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ci siamo. Ilè arrivato. Quella cosa che finora “esisteva nelle nostre menti come poco più di un’astrazione surreale. Una simulazione generata al computer. Una visione infusa da Philip K Dick di un futuro che potrebbe non avverarsi mai, che potrebbe anche in qualche modo essere evitato se facessimo le scelte giuste”, è infine realtà. “Il tempo dei sogni ad occhi aperti e della negazione è finito”, scrive Jonathan Liew sulper ricordarci quanto siamo tutti un po’ colpevoli di ciò che è avvenuto e di ciò che accadrà nel prossimo mese. Perché è vero, scrive l’editorialista del, “questa non è la prima Coppa del Mondo che si tiene all’ombra del totalitarismo. Ma per molti altri aspetti è qualcosa che questo sport non ha mai visto prima”. “C’è, forse, una certa oscura ironia nel fatto che il tasso di sopravvivenza ...