eSports | partecipa alla selezione per diventare… Fera virtuale!

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ci siamo! Abiti su Terni e provincia e sei appassionato di videogiochi di simulazione calcistica? È arrivata la tua occasione! Ternana Calcio, in collaborazione con WeArena e Unicusano, èricerca di players sul territorio per entrare a far parte del Team Esport su ?? ?????? ???? e ?????????! Compila il modulo d’iscrizione, verrai contattato a breve! https://forms.gle/roH6NnLEDBRwttuT6 Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Ternana Calcio

