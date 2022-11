Dormire meglio | la routine giusta

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tra giornate faticose e impegni frenetici, a volte ci ritroviamo a desiderare come non mai il momento di andare a letto. Tuttavia, una volta sotto le coperte, per quanto esausti non riusciamo comunque a chiudere occhio. I pensieri e le preoccupazioni ci assalgono, ragioniamo su tutto quello che dobbiamo fare il giorno dopo, e mentre il tempo passa, a tutto questo si aggiunge l‘ansia di non riuscire a. Vi suona familiare? Allora ecco qualche consiglio utile da seguire per prepararsi adeguatamente al riposo notturno e riuscire a prendere sonno senza difficoltà. Fate il pieno di luce solare. Il cosiddetto “ritmo circadiano” del nostro organismo (cioè l’orologio interno che regola i ritmi sonno-veglia) è fortemente influenzato dalla luce del sole. Quindi, per, è importante esporsi alla luce durante il giorno, in ...