(Di giovedì 17 novembre 2022) E' il più grande appalto pubblico di: ildeldell'exè diventato finalmente un bando di gara per un valore di 45 milioni di euro.il mese di ...

Adnkronos

E' il più grande appalto pubblico di Roma: ildeledilizio dell'ex Mattatoio è diventato finalmente un bando di gara per un valore di 45 milioni di euro. Entro il mese di dicembre dovrebbe essere individuata l'impresa che ...... che prevede il finanziamento dei seguenti interventi: 'Polo Agro - bio - veterinario ... conurbanistico e funzionale, dell'aggregato edilizio denominato 'Palazzo Marrelli' - ex ... Completamento recupero edilizio ex Mattatoio di Roma, entro dicembre scelta impresa Entro il mese di dicembre dovrebbe essere individuata l’impresa che sarà chiamata a realizzare il progetto predisposto dall’Ufficio tecnico dell’Università degli Studi Roma Tre, con la consulenza di t ...il Molo San Vincenzo, la riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo, i lavori di demolizione a Scampia e la successiva riqualificazione, il completamento di Taverna del Ferro, il recupero ...