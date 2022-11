Come aggiungere un’immagine alla firma di Gmail

(Di giovedì 17 novembre 2022) Chi utilizzaper lavoro o per contattare fornitori, dipendenti o dirigenti può rendere la sua casella di posta elettronica molto più professionale aggiungendo un vero e proprio biglietto da visitafine di ogni messaggio di posta inviato, sfruttando la particolare funzione diche permette diun'immaginedi ogni email inviata. Tutto quello che dobbiamo fare è procurarci un'immagine del nostro biglietto da visita (o crearne uno al volo su Canva) e seguire le procedure descritte nei capitoli che seguono perun'immaginedi. LEGGI ANCHE -> Creare biglietti da visita gratis online personalizzatiun'immagine e salvare la ...

