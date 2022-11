Boruto 75 | due nuovi villain entrano in scena

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il prossimo capitolo di: Naruto Next Generations (n° 75) uscirà nei prossimi giorni su MangaPlus, più precisamente il 20 novembre 2022 alle ore 16:00. Il nuovo numero presenterà duemisteriosi, sulla carta fortissimi, personaggi legati al Clan Ootsutsuki: clan originario di un altro pianeta, che ha visitato la Terra dicirca 1.000 anni fa, per poi stabilirsi sulla Luna. Ad ogni modo prima di proseguire è opportuno fare un piccolo passo indietro. Nel capitolo precedente di Masashi Kishimoto, avevamo assistito al primo incontro trae Kawaki ed Eida e Daemon. Contatto non del tutto idilliaco; il fratellino minore di Eida senza perdere tempo, era stato subito chiaro e poco didascalico: tutti coloro che oseranno minacciare la vita di sua sorella, dovranno affrontarlo in uno scontro ...

