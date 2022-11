Austria-Italia in tv | data | orario e diretta streaming | Amichevole 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ecco tutte le informazioni su, ultima partitadell’anno dei campioni d’Europa in carica, costretti a guardare il Mondiale di Qatarda casa dopo l’eliminazione subita lo scorso marzo per mano della Macedonia del Nord. Gli azzurri di Roberto Mancini, reduci dalla vittoria sull’Albania, sono pronti a scendere nuovamente in campo per un altro test, in cui il commissario tecnico potrà effettuare delle rotazioni e delle prove in vista del prossimo anno. Una volta archiviato anche questo ultimo impegno per gli azzurri ci sarà un breve periodo di risposo, prima di riaggregarsi ai rispettivi club di appartenenza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa intv su Rai 1 e RaiPlay. SportFace.