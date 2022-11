Treviso | 56enne trovato morto in casa con ferite da taglio**

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 56 anni è stato, conda taglio, nella propria abitazione a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. A dare l'allarme ai carabinieri la moglie dell'uomo. Inera presente anche il figlio della coppia, di 34 anni. Sul posto i Carabinieri di Treviso e Vittorio Veneto. Dai primi accertamenti il fatto pare sia scaturito in ambito domestico familiare.

