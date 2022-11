Traffico Roma del 16-11-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascoltoin coda sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Pontina è a in carreggiata interna per un incidente code tra l’ospedale Sant’Andrea e sala mentre perintenso rallentamenti tra via Nomentana e Prenestina rallentamenti sulla tangenziale Tra le abile per la 24 e via delle Valli direzione stadio coda su via del Foro Italico tra Corso di Francia via Salaria direzione San Giovanniin coda sul tratto Urbano della A24 in uscita dal centro dalla tangenziale a Tor Cervara problemi diin via Trionfale con la riduzione della carreggiata per taglio alberi tra via Luigi Morandi e Piazza Monte Gaudiosostenuto in via delle Terme di Caracalla e a seguire coda per incidente in via Druso coda ...