Panetta | recessione probabile tra fine 2022 e inizi 2023

... sull'opportunità di finanziare opere come il rigassificatore di Piombino ,ha detto: " La ...se sia opportuno accelerare o decelerare la transizione energetica in un periodo di, ha ..."La" in Europa, aggiunge, "e' ormai probabile tra l'ultimo trimestre di quest'anno e il primo del prossimo anno". Ggz 16 - 11 - 22 17:14:43 (0525) 5 NNNNUna serie di analisi "ci dicono che una recessione dell'area euro è probabile fra l'ultimo trimestre di quest'anno e il primo dell'anno prossimo". Lo ha detto il membro del board della Bce Fabio ...Lo ha detto Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della BCE ... che chiedeva se sia opportuno accelerare o decelerare la transizione energetica in un periodo di recessione, ha risposto: "Non si ...