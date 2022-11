“Oggi è un altro giorno” | Iva Zanicchi non si trattiene | confessione molto intima

... un capitolo al giorno: ad aprile del 1869 esce il seguito, Brave mogli (lo conosciamo come ... Mi è costato la salute, forse; ma poiché sono ancora viva, ho dell'da fare, suppongo ". Può ...Quattro anni più tardi, unepisodio controverso, il celebre biscotto tra Germania e Austria ... preservando una certa identità, anche se al giorno d'é complicato dare un'identità tattica ...Il missile che ieri sera ha ucciso due persone in Polonia probabilmente non è stato lanciato dalla Russia, ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo aver avuto colloqui con i leader degl ...Il governo nominerà l'ex direttore generale della Cdp, Antonino Turicchi, come nuovo presidente di Ita Airways, secondo due fonti vicine alla situazione. Turicchi, che è stato anche membro del consigl ...