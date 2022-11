Tiscali Notizie

Roma, 16 nov. ", multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati del terzo trimestre del 2022 La compagnia ha raggiunto in questo periodo ricavi per 343,4 milioni di ...Roma, 1 set., multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati del secondo trimestre del 2022. La compagnia ha raggiunto in questo periodo un fatturato di 317,7 mln ... Nuova Codere, nel terzo trimestre ricavi a 343,4 mln (+47,2%) (Adnkronos) – Nuova Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, ha annunciato oggi i risultati del terzo trimestre del 2022 La compagnia ha raggiunto in questo periodo ricavi per 343, ...Nel periodo luglio-settembre 2022 la multinazionale incrementa il proprio fatturato anche in Italia, dove registra ricavi per 68,2 milioni di euro e un 4,4 percento in più rispetto al trimestre preced ...