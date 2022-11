Notizie Napoli | Giuntoli scatenato | “In arrivo due rinnovi e un annuncio!”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilha chiuso il primo capitolo del campionato al meglio delle aspettative: primo in Serie A a +8 sul Milan e agli ottavi di Champions League da prima nel girone. Un successo su tutti i fronti per Luciano Spalletti che si prepara a vivere questa sosta con la serenità di chi ha dato il massimo e la convinzione di chi deve mettersi a lavoro per riprendere i giochi da dove li ha interrotti. Due mesi di stop per la squadra, ma non per lo staff azzurro. Il ds Cristiano, infatti, è a lavoro per A “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss KissValter De Maggio, conduttore nonché giornalista interviene sulla questioneal. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione. Fumata bianca per lo slovacco, si attende l’annuncio ufficiale del ...