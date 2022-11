Lozano | “Spina dorsale danneggiata e occhio esploso | non dimentico quell’infortunio”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Hirvingparla dell’infortunio con il Messico durante la Gold Cup, il giocatore del Napoli ha subito anche danni permanenti. Fortunatamente l’infortunio didurante la sfida tra Messico e Trinidad e Tobago non è stato irreversibile, ma sicuramente il giocatore è stato fortunato.durante una intervista pubblicata da The Players Tribune prima del Mondiale, ricorda quanto gli è accaduto durante la Gold Cup dello scorso anno: “Il mio collo è è ruotato di 180 gradi, la miaè rimastae il mio. Ho avuto molta paura. Ho pianto molto. Ho temuto per la mia vita, sono sincero. Grazie al chirurgo, sono rimasto fuori per soli tre mesi, ma molti medici mi hanno detto che è stato miracolo che sia ...