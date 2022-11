GAS | l’applicazione che incentiva i commenti positivi | è la più scaricata negli Stati Uniti

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) GAS tra fine ottobre e inizio novembre è diventatagratuita piùdell’App Store, superando TikTok e BeReal. Il nome delderiva dall’espressione inglese “To gas someone up”, che significa esaltare qualcuno per aumentare la sua autostima. Lo scopo di GAS è infatti di promuovere lo scambio die pensierie gentili tra gli utenti. GAS per il momento è disponibile solo in alcunideglie dallo scorso agosto è stataoltre mezzo milione di volte. LEGGI ANCHE > Carlotta Rossignoli e quell’illusione che cancellare un profilo social sia uguale a rimuovere una polemica La storia di GAS comincia ...