Furto in una pizzeria | i carabinieri identificano e arrestano l’autore

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Comando Stazione di Sarno, in esito ad attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà, peraggravato, un quarantacinquenne originario del vesuviano, gravato da precedenti di polizia. L’uomo giorni fa si era introdotto in unadi Sarno, asportando il registratore di cassa e la somma di denaro in esso contenuta per un valore complessivo di circa 500 euro. Le indagini, conseguenti alla denuncia presentata alla Stazionedal titolare dell’attività commerciale, hanno permesso ai militari dell’Arma, a seguito degli elementi raccolti, nonché dalla visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza e dalla comparazione dei tratti somatici deldel, di identificare il presunto autore del ...

...delsia un'entità interna all'azienda 173 Visualizzazioni totali 24 Condivisioni totali Notizie L'hacker che la scorsa settimana è riuscito a violare la sicurezza dell'exchange FTX ha fatto...... Totti e Ilary si sono ritrovati per discutere del notodi Rolex. I preziosi che l'ex ...trovati in gran segreto (ma i giornalisti li hanno seguiti) per valutare la possibilità di giungere a...Tenere i soldi in casa non è una buona idea. Detto ciò, se proprio non potete farne a meno, dovreste almeno dotare il vostro appartamento di un buon antifurto ed evitare di nasconderli nei posti dove ...I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato una ventenne e una trentenne di origine straniera ma residenti ad Avellino per “furto aggravato”. La pattuglia era impegnata in un normale ...