Covid in Toscana | 8 morti 4 uomini | 4 donne | oggi 16 novembre E 2 071 nuovi contagi 457 ricoverati 19 in terapia intensiva

...45 decessi ogni 1000 nati vivi inma era più che doppio in Sicilia (3,34) e triplo in ... Al netto dei recenti finanziamenti straordinari per la pandemia, nel decennio pre -- 19 l'Italia ...Sono 2.071 i nuovi casi di- 19 registrati in: 293 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.778 con test rapido. Dall'ultimo report sono stati eseguiti 998 tamponi ...Firenze: Sono 2.071 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 293 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.778 con test rapido. Il numero dei cont ...Cinque i decessi. Covid Toscana, altri 2.071 nuovi casi e 8 morti in 24 ore In Toscana si contano oggi 2.071 nuovi casi e otto morti per Covid, secondo quanto riferisce la Regione nel consueto ...